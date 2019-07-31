وكان المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة هو نجم اللقاء عقب إحرازه ثلاثة أهداف في الدقائق 12 و27 و52 على التوالي فيما أضاف ناتشو فيرنانديز الهدف الرابع في الريال في الدقيقة 62 واختتم ماريانو دياز الخماسية بتسجيله الهدف الخامس والأخير في الدقيقة 79.

وكان غاري رودريغيز لاعب وسط فنربهتشه هو البادئ بالتسجيل في المباراة عندما أحرز الهدف الأول لفريقه في الدقيقة السادسة قبل أن يضيف نبيل درار الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 34 فيما أضاف أوزان توفان الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 59 من تصويبة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وكان ريال قد خسر ودياً أمام كل من بايرن ميونيخ (1-3) وأتلتيكو مدريد (3-7) وتوتنهام (0-1)، فيما تعادل ودياً أيضاً مع أرسنال (2-2) قبل أن يفوز عليه بركلات الترجيح بثلاثة أهداف مقابل هدفين.



