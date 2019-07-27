وسجّل هدفي اللقاء كل من الألماني تيلو كيرير (41) للباريسي وسامويل لونغو (90+4) للنيراتزوري، غير أنّ ركلات الحظ رجّحت كفة الفريق الإيطالي بعد أن تألق الحارس البوسني سمير هندانوفيتش في رد ركلتين من تنفيذ عادل آوشيتش وأرتور زغري.

ويعد هذه المواجهة الثالثة للـ"بي.أس.جي" في مشواره الإعدادي للموسم الكروي الجديد بعد الفوز الكاسح على دينامو درسدن الألماني (6-1) والتعادل مع مواطن الأخير نورنبرغ (1-1)، في حين أنّ هذا هو الاختبار الودي الرابع لإنتر بعد 3 ثلاث سابقة جمعته بكل من لوغانو (2-1) ومانشستر يونايتد الإنكليزي (0-1) ويوفنتوس (1-1) ومن ثم الهزيمة بركلات الترجيح 3-4.