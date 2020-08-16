دورتموند ينتصر ودياً على أوستريا فيينا (11-2) من قبل beIN SPORTS August 16, 2020 19:55 0:40 دقيقة دخل رجال المدرب لوسيان فافر مباراة بوروسيا دورتموند وأوستريا فيينا النمساوي الودية بقوة وهزوا شباك منافسهم في إحدى عشرة مناسبة، إذ انتصر الفريق الألماني 11-2. تقارير إخبارية مباراة ودية بوروسيا دورتموند أوستريا فيينا -آخر الفيديوهات 0:40 دقيقة دورتموند ينتصر ودياً على أوستريا فيينا (11-2) 2:08 دقيقة فشل غوارديولا مع سيتي: ليست المرة الأولى! 0:46 دقيقة ليون وسيتي: رئيس فرنسا يهنئ ومبابي يسخر 2:02 دقيقة هل تحسم موقعة شاختار مصير كونتي مع إنتر؟ 0:31 دقيقة هاليب تحرز لقب دورة براغ 0:33 دقيقة دوفيتسيوزو يفوز في سباق التقلبات لفئة موتو جي بي 0:54 دقيقة رومينيغيه يحذر من "صدمة الفوز المفاجئ لليون" 1:38 دقيقة برشلونة على فوهة بركان 0:33 دقيقة دي بروين الأفضل في الدوري الممتاز للموسم المنصرم 1:39 دقيقة هل الأرجنتيني بوكيتينو مرشح لتدريب برشلونة؟