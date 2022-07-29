دانيلو سعيد بمواجهة فريقه السابق من قبل beIN SPORTS July 29, 2022 15:38 1:08 دقيقة أكد لاعب يوفنتوس دانيلو دا سيلفا أنّه سعيد بمواجهة فريقه السابق ريال مدريد، مضيفاً أنّ فريق السيدة العجوز مستعد لمثل هذه المقابلات، وأنّ فريقه يتدرب بشكل جيد استعداداً للموسم الجديد. تقارير إخبارية مباريات ودية دانيلو ريال مدريد يوفنتوس -آخر الفيديوهات 0:34 دقيقة الأوكرانية مونزول تدير نهائي بطولة أوروبا 1:10 دقيقة صراع تكتيكي مرتقب بين غوارديولا وكلوب 1:52 دقيقة جيرارد يكشف عن أهداف أستون فيلا 0:46 دقيقة كوندي يجتاز الفحص الطبي بنجاح 0:34 دقيقة تقارير: مرسيليا قريب من التعاقد مع ألكسيس 0:32 دقيقة تقارير: الفرنسي بافار قد يرحل عن بايرن ميونيخ 0:26 دقيقة حقوق بث مباريات دوري الدرجة الأولى الإنكليزي 0:44 دقيقة أستراليا تنفي إمكانية تأجيل كأس العالم للسيدات 1:08 دقيقة دانيلو سعيد بمواجهة فريقه السابق 0:42 دقيقة دي يونغ اتخذ قراره بشأن إمكانية الرحيل إلى يونايتد