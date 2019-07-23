وبغياب نجمه المطلق الأرجنتيني ليونيل ميسي والهداف الأوروغوياني لويس سواريز وبمشاركة الوافدين الجديدين المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان والهولندي فرنكي دي يونغ، أنهى برشلونة الشوط الأول متخلفاً بهدف سجله تامي أبراهام في الدقيقة 34 بعد خطأ في إبعاد الكرة من سيرجيو بوسكيتس.

ورغم التعديلات التي أجراها مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي على التشكيلة بأكملها في الشوط الثاني، على غرار نظيره في النادي اللندني فرانك لامبارد الذي غيّر جميع اللاعبين باستثناء الحارس الإسباني كيبا أريسابالاغا الذي تألق في مواجهة محاولات النادي الكاتالوني، بقيت النتيجة على حالها حتى الدقيقة 81 عندما أضاف تشيلسي هدفه الثاني عبر تسديدة بعيدة من روس باركلي.

وفي الوقت بدل الضائع، قلّص الكرواتي إيفان راكيتيش الفارق لبرشلونة من خارج المنطقة أيضا (1+90).

ويبقى برشلونة في اليابان ليواجه السبت فيسيل كوبي الذي يلعب في صفوفه نجماه السابقان أندريس إنييستا ودافيا فيا إضافة الى لاعب وسطه السابق أيضاً سيرجي سامبر.

أما بالنسبة لتشيلسي، فكان يخوض مباراته التحضيرية الرابعة، والثانية توالياً في اليابان بعد خسارته المفاجئة الجمعة أمام كاواساكي فرونتال 0-1، على أن يعود إلى انكلترا للقاء ريدينغ السبت.



