وأوضح النادي الباريسي في بيان رسمي أنه اتخذ قرارا بتأجيل معسكره الشتوي التقليدي في العاصمة القطرية الدوحة، والذي كان مقررا ما بين السادس عشر وحتى الثامن عشر من شهر يناير الجاري بسبب الظروف الصحية في فرنسا.

كما لن يخوض الفريق الباريسي المباراة الودية في المملكة العربية السعودية التي كانت مقررة في التاسع عشر من يناير بينه وبين نجوم فريقي الهلال والنصر، على كأس موسم الرياض.

وقال النادي الفرنسي في بيان "نظراً للوضع الصحي في فرنسا، قرّر باريس سان جيرمان ومن أجل المحافظة على صحّة لاعبيه وجهازه الفني تأجيل معسكر قطر الشتوي 2022 والمباراة الودية في الرياض" التي كانت مقررة في 19 كانون الثاني/يناير مع تشكيلة من نجوم ناديي الهلال والنصر.

هذا وسيحدّد فريق العاصمة الفرنسية موعداً جديداً للقاء الودي.

