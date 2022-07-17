ويلتقي سان جيرمان، الذي يضم الثلاثي الناري كيليان مبابي والبرازيلي نيمار والأرجنتيني ليونيل ميسي، مع كاواساكي فرونتال وأوراوا ريدز وغامبا أوساكا خلال فترة إقامته في اليابان على مدى 10 أيام.

وقال غالتييه مدرب باريس سان جيرمان الجديد في مؤتمر صحفي في طوكيو أمام نحو 100 صحفي "لدينا ثلاث مباريات ضد منافسين جيدين للغاية". وأضاف "كرة القدم اليابانية في مستوى عال جداً ولاعبوها يتمتعون بتقنية جيدة وسرعة جيدة. أتمنى أن تكون هذه المباريات تحضيرا جيدا لكأس الابطال".

أما ميسي فاعتبر ان كرة القدم اليابانية "خطت بعض الخطوات الكبيرة الى لأمام". واضاف "إنهم منظمون للغاية وتنافسيون. لقد أصبحوا أكثر قدرة على المنافسة من الناحية البدنية".

تضم صفوف سان جيرمان 25 لاعباً في اليابان وقد هبط الفريق في مطار هانيدا في طوكيو قبل وقت قصير من منتصف النهار.

