تجاوز باريس سان جيرمان الفرنسي اختباره الودي الأول بسهولة بالغة بعدما فاز على دينامو دريسدن الألماني 6-1 اليوم الثلاثاء في المباراة التي جرت على أرض الأخير.

وشهدت المباراة التي جرت تحت أنظار أكثر من 30 ألف مشجع مشاركة العديد من نجوم الصف الأول في باريس سان جيرمان مع بداية اللقاء وعلى رأسهم كيليان مبابي والألماني دراكسلر والإيطالي فيراتي، وهو ما سهّل الأمور أمام الفريق القادم من دوري الدرجة الثانية.

وافتتح مبابي التسجيل لصالح باريس سان جيرمان مع الدقيقة السادسة قبل أن يصنع الهدف الثاني لزميله دراكسلر (18)، ومن ثم عاد النجم الفرنسي لإضافة الهدف الثالث (34).

واعتمد الألماني توخيل على دكة البدلاء في الشوط الثاني والتي لم تخيّب آماله، إذ جاء الهدف الرابع من زاغر (48) والخامس من الروماني بوستولاتشي (61) وأضاف عادل أوشيش السادس (71).



ووقّع البديل السنغالي كوني على هدف دينامو دريسدن الوحيد من ركلة جزاء (76).