افتتح إينياكي ويليامس التسجيل للفريق الإسباني في الدقيقة الخامسة عشرة من ركلة جزاء، وتمكن بعدها زميلُه إنيغو كوردوبا من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة الحادية والخمسين مؤكداً تفوق فريقه.

وضمن المباريات الودية التي أقيمت الأحد أيضاً اكتسح فيردر بريمن الألماني شباك إيبار الإسباني برباعية نظيفة، فيما تغلب ساوثهامبتون الإنكليزي على فينورد روتردام الهولندي (3-1) وتعادل باير ليفركوزن مع فيتيس أرنهيم بهدف لكل منهما.

وتغلب رينجرز الأسكتلندي على ديربي كاونتي الإنكليزي بهدف نظيف، كما فاز غلطه سراي التركي على بوردو الفرنسي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

