يوفنتوس يغضب الجماهير الكورية الجنوبية لعدم إشراك رونالدو في ودية ضد نجوم الدوري المحلي

وبقي رونالدو على مقاعد البدلاء طيلة المباراة متجاهلاً ومدربه ماوريتسيو ساري هتافات الجماهير التي طالبت بمشاركته في المباراة.

ووصل الفريق الإيطالي إلى كوريا الجنوبية في منتصف بعد الظهر على متن رحلة متأخرة من نانجينغ الصينية حيث خاض فريق السيدة العجوز قبل يومين ودية أمام مواطنه إنتر ميلان (3-4 بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1).

وتأخر انطلاق المباراة التي كانت مقرّرة بعد 5 ساعات فقط من وصول يوفنتوس، ساعة ومنح الإسباني أوسمار باربا، لاعب اف سي سيول، التقدم لنجوم الدوري الكوري الجنوبي في الدقيقة السابعة، لكن يوفنتوس ردّ بعد دقيقتين بواسطة سيموني موراتوري، قبل أن يعيد البرازيلي سيسينيا، مهاجم دايغو اف سي، التقدم لنجوم الدوري الكوري في الدقيقة 44.

وعزز الأسترالي آدم تاغارت تقدم أصحاب الضيافة بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 49، لكن يوفنتوس نجح في تعديل النتيجة بهدفين للبديلين الفرنسي ماتويدي (77) والبرازيلي ماتيوس بيريرا (79).

ودفع ساري بالثلاثي فيديريكو برنارديسكي والكرواتي ماريو ماندزوكيتش والأرجنتيني غونزالو هيغواين إلى جانب الوافد الجديد من أياكس امستردام الهولندي ماتيس دي ليخت، فيما جلس رونالدو وماتويدي ومواطنه أدريان رابيو وليوناردو بونوتشي وجانلويجي بوفون على مقاعد البدلاء.

وخاض الرباعي برنارديسكي ودي ليخت وماندزوكيتش والبرتغالي جواو كانسيلو المباراة كاملة، فيما لم يلعب كلّ من رونالدو والوافد الجديد من ساسوولو الدولي التركي ميريح ديميرال وأليساندرو دي بارادو أي دقيقة فيها.