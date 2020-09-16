ميسي يسجل ثنائية ويقود برشلونة للفوز ودياً على جيرونا

وسجل البرازيلي فيليبي كوتينيو (21) وميسي (45 و51) اهداف برشلونة فيما سجل الاسباني سامويل سايس هدف جيرونا (46).

افتتح كوتينيو العائد إلى كاتالونيا بعد فترة إعارة إلى بايرن ميونيخ حيث حقق ثلاثية تاريخية، التسجيل بعدما مرر ميسي كرة بينية مميزة الى البرتغالي ترينكاو الى داخل المنطقة مررها عرضية الى البرازيلي على باب المرمى (21).

وضاعف ميسي تقدم فريقه بهدف رائع بتسديدة متقنة بيمناه من خارج المنطقة ارتطمت بالقائم قبل أن تدخل الشباك (45).

وسجل سايس هدف تقليص الفارق بعدما وصلته الكرة الى داخل المنطفة اسكنها على يمين الحارس البرازيلي نيتو الذي شارك اساسيا بدلا من الالماني مارك اندريه تير شتيغن.

وأعاد ميسي التقدم بفارق هدفين لبرشلونة بتسديدة بيسراه من مشارف المنطقة ارتدت من أحد المدافعين لتكمل طريقها الى المرمى (51) قبل ان يخرج في الدقيقة 60.

وأشرك كومان 20 لاعبا في المباراة التي اقيمت في المقر التدريبي للنادي، فيما غاب للمباراة الثانية توالياً المهاجم الاوروغوياني لويس سواريز ولاعب الوسط التشيلي ارتورو فيدال اللذان قد يغادران النادي في سوق الانتقالات الحالية.

ويستهل برشلونة مشواره في الليغا ضد فياريال.