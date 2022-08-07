موراتا يقود أتلتيكو مدريد لفوز كبير على يوفنتوس



وبعدما دافع عن ألوان يوفنتوس بين 2014 و2016 قادماً من ريال مدريد الذي استعاد خدماته، عاد موراتا مجدداً إلى فريق "السيدة العجوز" ولعب معه خلال الموسمين الماضيين على سبيل الإعارة من أتلتيكو.



وكان بإمكان يوفنتوس تفعيل بند التعاقد نهائياً مع المهاجم الإسباني لكن إدارة النادي قرّرت التخلي عنه، فعاد ابن الـ29 عاماً مجدداً إلى أتلتيكو هذا الصيف رغم الحديث عن رغبة المدرب ماسيميليانو أليغري بالإبقاء على خدماته.



على ملعب تمارين يوفنتوس الذي يعرفه جيداً، افتتح موراتا التسجيل منذ الدقيقة 11 بعد تمريرة في العمق من البرتغالي جواو فيليكس، ثم أضاف الثاني بعدما تلاعب بالمدافع الجديد في "السيدة العجوز" البرازيلي غليسون بريمر (43) قبل أن يكمل ثلاثيته بكرة رأسية (63).



وترك بعدها موراتا أرضية الملعب، مُفسحاً المجال أمام البرازيلي ماتيوس كونيا لاستكمال المهرجان التهديفي لفريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني (1+90)، مستفيداً من هشاشة دفاع أصحاب الضيافة.