مواجهة ودية تجمع بين ريال مدريد وبرشلونة في أميركا

وستقام المباراة في 23 تموز/يوليو على ملعب "أليجيينت ستاديوم" الذي يتسع لـ65 ألف متفرج، ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق الدوري الإسباني في آب/أغسطس.

وبعد ثلاثة أيام من مواجهته مع غريمه الكاتالوني، يلتقي ريال مدريد مع كلوب أميركا المكسيكي في سان فرانسيسكو، قبل الانتقال إلى لوس أنجليس للقاء يوفنتوس الإيطالي في 30 تموز/يوليو.

أما برشلونة، سيتحضر لمواجهة ريال بلقاء إنتر ميامي الأميركي في 19 تموز/يوليو ثم يواجه يوفنتوس في 26 منه في دالاس، قبل إنهاء جولته الأميركية ضد نيويورك ريد بولز في 30 منه.

Two more games in the States! 🇺🇸



Come see us in Las Vegas and Dallas! — FC Barcelona (@FCBarcelona) June 10, 2022

وستكون المرة الثانية التي يتواجه فيه ريال وبرشلونة على الأراضي الأميركية بعد تموز/يوليو 2017 حين لعبا على ملعب "هارد روك ستاديوم" في ميامي أمام مدرجات ممتلئة بـ64 ألف متفرج، وفاز حينها النادي الكاتالوني 3-2.

وتوج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني الموسم المنصرم قبل أربع مراحل على نهايته متقدماً بفارق 13 نقطة على برشلونة، لكن الأخير حقق انتصاراً ساحقاً في معقل غريمه 4-صفر حين التقى الفريقان على "سانتياغو برنابيو" في آذار/مارس.

