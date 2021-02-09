منتخب الأردن يخسر ودياً أمام زينيت الروسي

ويقيم منتخب الأردن معسكراً تدريباً مكثفاً في دبي تحضيراً لاستكمال مشواره في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم في قطر 2022 ونهائيات كأس آسيا في الصين 2023.

واستهل منتخب الأردن الذي يقوده المدرب البلجيكي فيتال بوركلمانز معسكره التدريبي في دبي بلقاء ودي أمام دينامو كييف متصدر الدوري الأوكراني وتعادل معه سلباً، قبل أن يواجه طاجكستان مرتين حيث فاز في المباراة الأولى 2- صفر، وخسر الثانية صفر1-0.

وينتظر أن يكون ختام المعسكر بخوض المباراة الودية الأخيرة، أمام منتخب أوزبكستان يوم 15 من الشهر الجاري، قبل العودة إلى عمان في اليوم التالي.

ويستعد منتخب الأردن لمواجهة نظيره الكويتي في نهاية آذار/مارس المقبل ضمن منافسات المجموعة الثانية من التصفيات، قبل مباراتيه ضد نيبال وأستراليا في حزيران/يونيو المقبل.

ويحتل منتخب الأردن المركز الثاني في مجموعته متساوياً مع الكويت بذات الرصيد (10 نقاط)، بفارق نقطتين خلف أستراليا المتصدرة، فيما تحتل نيبال المركز الرابع (3)، وتايوان المركز الأخير دون أي نقطة.

ويتأهل أبطال المجموعات الثماني إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني إلى الدور الحاسم من التصفيات، والذي ينطلق في أيلول/سبتمبر المقبل، مع ضمان مشاركتهم أيضاً في كأس آسيا 2023، فيما تخوض باقي المنتخبات غير المتأهلة، تصفيات تأهيلية للنهائيات القارية.

