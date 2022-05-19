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مباراتان وديتان لبرشلونة في الولايات المتحدة في يوليو

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يخوض برشلونة الإسباني مباراتين وديتين خلال معسكره الصيفي في الولايات المتحدة، بحسب ما أعلن النادي الكاتالوني الخميس.

Reuters

تلتقي كتيبة المدرب تشافي إيرنانديث مع إنتر ميامي في 19 تموز/يوليو في فلوريدا، ومع ريد بولز في 30 منه في نيويورك.

ويضم إنتر ميامي الذي يملكه النجم الإنكليزي السابق ديفيد بيكهام، المهاجم الأرجنتيني غونسالو هيغواين ويشرف على تدريبه لاعب مانشستر يونايتد السابق فيل نيفيل.

في المقابل، ستكون المواجهة بين برشلونة وريد بولز الثالثة بينهما بعد عامي 2006 و2008 عندما كان تشافي لاعبا في صفوف الفريق الكاتالوني.

وهي الجولة الأولى لبرشلونة في الولايات المتحدة منذ صيف عام 2019 عندما خاض مباراتين ضد نابولي الإيطالي وآن آربور، علماً أنه لم يقم بجولته المعتادة في العامين الأخيرين بسبب تداعيات جائحة كورونا.
                  

الولايات المتحدة مباريات ودية برشلونة نيويورك ريد بولز تشافي إيرنانديث إنتر ميامي
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