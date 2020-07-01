مباراة ودية لسان جيرمان بحضور جماهير

وستكون المباراة التي يحتضنها ملعب "أوسيان" الخاص بلوهافر في 12 تموز/يوليو هي الأولى للفريق الباريسي منذ إقصائه بوروسيا دورتموند الألماني من الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال في 11 آذار/مارس الماضي، حيث توقفت بعدها المنافسات بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

وعاد فريق العاصمة الذي أُعلن بطلاً للدوري بعد وضع حد للموسم مبكراً بسبب تبعات "كوفيد-19"، إلى التدريب الشهر الماضي استعداداً للمباراة النهائية لمسابقة كأس فرنسا ضد سانت إتيان في 24 تموز/يوليو الحالي، والمباراة النهائية لمسابقة كأس الرابطة ضد ليون بعدها بأسبوع، وخوض المنافسات الأوروبية المقررة في العاصمة البرتغالية لشبونة ابتداء من 12 آب/اغسطس.

وسيكون بإمكان فريق الدرجة الثانية استقبال ما لا يزيد عن خمسة آلاف متفرج، تماشياً مع القيود التي تفرضها الحكومة الفرنسية والتي من المقرر أن تخفف على الأحداث الرياضية والثقافية اعتبارا من 11 الحالي.

ومن المقرر أن يبدأ باريس سان جيرمان حملة الدفاع عن لقبه بطلاً للدوري في نهاية الأسبوع قبل الأخير من آب/أغسطس، ومن المتوقع أن يلعب مباراتين وديتين أخريين استعداداً لانطلاق الموسم.