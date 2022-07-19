مانشستر يونايتد يواصل انتصاراته في مبارياته الودية

وكان مانشستر يونايتد افتتح جولته بفوز صريح على غريمه التقليدي ليفربول برباعية نظيفة في بانكوك الاسبوع الماضي، قبل ان يفوز على فيكتوري ملبورن الاسترالي 4-1 يوم الجمعة الماضي. ويتوجه مانشستر إلى مدينة بيرث الاسترالية لخوض اخر مبارياته في هذه الجولة ضد استون فيلا يوم الجمعة.

وكالعادة بدأ مدرب مانشستر يونايتد الجديد الهولندي إريك تن هاغ المباراة بتشكيلته الاساسية قبل ان يمنح الفرصة لبعض الشبان بعد مرور ساعة. في حين غاب عن كريستال بالاس أبرز نجومه وعلى رأسهم الإيفواري ويلفريد زاها لاعب يونايتد السابق والبلجيكي كريستيان بينتيكي.

افتتح الفرنسي أنتوني مارسيال التسجيل لمانشستر عندما سيطر على كرة بصدره وسددها داخل الشباك من مسافة قريبة (17). والهدف هو الثالث في ثلاث مباريات لمارسيال الذي تراجع مستواه كثيراً الموسم الماضي وأعير إلى اشبيلية الاسباني في سوق الانتقالات الشتوية من دون ان يفرض نفسه أساسيا ايضا.

وأضاف ماركوس راشفورد الهدف الثاني بعد لعبة مشتركة رائعة (48) قبل ان يختتم جايدون سانشو التسجيل بعد هجمة مرتدة سريعة (59).

ورد كريستال بالاس بهدف من كرة رأسية لمدافعه جويل وورد فاجأت الحارس الاسباني دافيد دي خيا (74).

