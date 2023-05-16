English
العربية
الدوري الإنكليزي الممتاز
مباريات ودية

مانشستر سيتي يواجه بايرن ميونيخ وديًا في طوكيو

من قبل

أعلن مسؤولو الدوري الياباني لكرة القدم، الثلاثاء، أن مانشستر سيتي الإنكليزي وبايرن ميونيخ الألماني سيلتقيان في 26 تموز/يوليو المقبل في طوكيو، في إطار المباريات الودية المقررة في اليابان تحضيرًا للموسم الجديد.

Reuters

ويخوض سيتي قبلها بثلاثة أيام مباراة ودية أخرى في العاصمة اليابانية أمام يوكوهاما مارينوس، حسب المصدر نفسه.

وسبق أن أعلن بايرن الشهر الماضي عن إقامة مباراة ودية في الفترة ذاتها ضد كاواساكي فرونتال الياباني.

وسيحضر برشلونة بطل إسبانيا أيضا إلى العاصمة اليابانية حيث سيواجه فيسيل كوبي، الذي يضمّ في صفوفه نجم النادي الكاتالوني السابق أندريس إنييستا. 

بالإضافة إلى مانشستر سيتي، خططت أندية إنكليزية أخرى للقيام بجولة في آسيا خلال فترة عطلة الموسم، مثل ليفربول، الذي سيلعب عدة مباريات ودية في سنغافورة، بما في ذلك مباراة أُعلن عنها ضد بايرن في 2 آب/أغسطس.
   
                  
 

مباريات ودية بايرن ميونيخ مانشستر سيتي
السابق جولة أميركية لكبار أندية أوروب
اقرأ
جولة أميركية لكبار أندية أوروبا
التالي
-

آخر الأحداث

>