مانشستر سيتي يواجه بايرن ميونيخ وديًا في طوكيو

ويخوض سيتي قبلها بثلاثة أيام مباراة ودية أخرى في العاصمة اليابانية أمام يوكوهاما مارينوس، حسب المصدر نفسه.

وسبق أن أعلن بايرن الشهر الماضي عن إقامة مباراة ودية في الفترة ذاتها ضد كاواساكي فرونتال الياباني.

وسيحضر برشلونة بطل إسبانيا أيضا إلى العاصمة اليابانية حيث سيواجه فيسيل كوبي، الذي يضمّ في صفوفه نجم النادي الكاتالوني السابق أندريس إنييستا.

بالإضافة إلى مانشستر سيتي، خططت أندية إنكليزية أخرى للقيام بجولة في آسيا خلال فترة عطلة الموسم، مثل ليفربول، الذي سيلعب عدة مباريات ودية في سنغافورة، بما في ذلك مباراة أُعلن عنها ضد بايرن في 2 آب/أغسطس.





