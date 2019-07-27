مانشستر سيتي يتغلّب على يوكوهاما ودياً

أمام 65 ألف متفرج، على ملعب "نيسان" خارج العاصمة طوكيو، لعب البرتغالي برناردو سيلفا تمريرة للبلجيكي كيفن دي بروين الذي أطلق تسديدة يسارية قوية مفتتحاً التسجيل (18).



فاجأ كيتا إندو لاعبي المدرب الإسباني بيب غوارديولا عندما سجل هدف التعادل (23)، قبل أن يقدم دي بروين تمريرة هدف استعادة التقدم للنجم الدولي رحيم سترلينغ (40).

وبعد شوط أول سريع، جاء الثاني بطيئاً مع القليل من الفرص للطرفين.



ونجح البديل لوكاس نيمتشا (20 عاماً) بتسجيل الهدف الثالث لسيتي بعد تمريرة من الإسباني اليافع أدريان برنابي (18 عاماً) في اللحظات الأخيرة.