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مباريات ودية

مانشستر سيتي يتغلّب على يوكوهاما ودياً

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تغلّب مانشستر سيتي الإنكليزي على يوكوهاما مارينوس الياباني بثلاثة أهداف لهدف اليوم السبت على الأراضي اليابانية في إطار مباراة ودية استعداداً للموسم الكروي الجديد.

AFP

أمام 65 ألف متفرج، على ملعب "نيسان" خارج العاصمة طوكيو، لعب البرتغالي برناردو سيلفا تمريرة للبلجيكي كيفن دي بروين الذي أطلق تسديدة يسارية قوية مفتتحاً التسجيل (18).

فاجأ كيتا إندو لاعبي المدرب الإسباني بيب غوارديولا عندما سجل هدف التعادل (23)، قبل أن يقدم دي بروين تمريرة هدف استعادة التقدم للنجم الدولي رحيم سترلينغ (40).
وبعد شوط أول سريع، جاء الثاني بطيئاً مع القليل من الفرص للطرفين.

ونجح البديل لوكاس نيمتشا (20 عاماً) بتسجيل الهدف الثالث لسيتي بعد تمريرة من الإسباني اليافع أدريان برنابي (18 عاماً) في اللحظات الأخيرة.

مانشستر سيتي يوكوهاما مارينوس الياباني
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