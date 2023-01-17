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الدوري الإنكليزي الممتاز
مباريات ودية

مارسيلو غاياردو يصل الرياض للإشراف على نجوم الهلال والنصر

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وصل إلى الرياض المدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو الذي سيَتولى الإشراف على فريقِ نجوم الهلال والنصر في مباراة كأس موسم الرياض التي سيَحتضنها استاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية.

هذا وتم الإعلان عن قائمة فريق موسم الرياض وتصدرها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر الجديد وكذلك نجوم الفريقين كسالم الدوسري والبليهي والغنام ومحمد العويس أما أبرز المحترفين فكانو موسى ماريغا وتاليسكا وأندريه كاريو ولويس غوستافو وماتيوس بيريرا.
 

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