هذا وتم الإعلان عن قائمة فريق موسم الرياض وتصدرها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر الجديد وكذلك نجوم الفريقين كسالم الدوسري والبليهي والغنام ومحمد العويس أما أبرز المحترفين فكانو موسى ماريغا وتاليسكا وأندريه كاريو ولويس غوستافو وماتيوس بيريرا.
مارسيلو غاياردو يصل الرياض للإشراف على نجوم الهلال والنصر
هذا وتم الإعلان عن قائمة فريق موسم الرياض وتصدرها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر الجديد وكذلك نجوم الفريقين كسالم الدوسري والبليهي والغنام ومحمد العويس أما أبرز المحترفين فكانو موسى ماريغا وتاليسكا وأندريه كاريو ولويس غوستافو وماتيوس بيريرا.
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