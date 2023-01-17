مارسيلو غاياردو يصل الرياض للإشراف على نجوم الهلال والنصر

من قبل beIN SPORTS January 17, 2023 10:30 وصل إلى الرياض المدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو الذي سيَتولى الإشراف على فريقِ نجوم الهلال والنصر في مباراة كأس موسم الرياض التي سيَحتضنها استاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية.