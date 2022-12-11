ليون يفوز على ليفربول في كأس سوبر دبي

وعوّض ليون بفوزه على الـ"حمر" الذي خاض مباراته الأولى في البطولة خسارته الكبيرة في الافتتاح أمام آرسنال صفر-3.

ويشارك في البطولة أيضا ميلان بطل الدوري الايطالي الذي يلعب مع آرسنال الثلاثاء، وليفربول في 16 الحالي.

وتقيم الفرق الأربعة معسكرات تدريبية في الإمارات استغلالا لفترة توقف البطولات الوطنية في بلادها، بسبب إقامة بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™ والتي تختتم في 20 الحالي.

وافتتح ليفربول التسجيل بعد 40 ثانية من بداية المباراة بعدما مرر النجم المصري محمد صلاح كرة الى البرتغالي فابيو كارفاليو، نجح في تسديدها سهلة بشباك مواطنه حارس مرمى ليون البرتغالي انتونيو لوبيش.

وأهدر صلاح الذي لعب لمدة 60 دقيقة فرصة إضافة هدف ثان بعدما تصدى لوبيش ببراعة الى ركلة الجزاء التي سددها المصري (14).

وعادل ألكسندر لاكازيت النتيجة لليون بعدما استغل سوء تفاهم بين الاسكتلندي اندرو روبرتسون وحارس مرمى فريقه الايرلندي كاويمهين كيليهر ليخطف الكرة ويسددها في المرمى (41).

وتقدم ليون بعد مجهود فردي من البديل ريان شرقي مرر على اثره كرة الى البديل الآخر برادلي باركولا وضعها في الشباك (65).

وسدّد سايل كومبيدي كرة قوية تصدى لها الحارس البديل الاسباني ادريان كاستيلو وارتدت الى لاكازيت الذي سجل الهدف الشخصي الثاني والثالث لليون (82).

وحسب نظام البطولة لجأ الفريقان الى ركلات الترجيح والتي فاز بها ليون أيضا 5-3.