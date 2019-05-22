كوستا يتعرض لإصابة في الكاحل خلال مباراة ودية

وخرج كوستا مصابا من الملعب في الدقيقة 24 من المباراة التي انتهت بخسارة فريقه امام فريق بيتار الاسرائيلي 1-2، وكانت الأولى له منذ تلقيه عقوبة إيقاف لثماني مباريات من قبل الاتحاد الإسباني في 11 نيسان/أبريل، على خلفية توجيه إهانات الى الحكم في مباراة ضد برشلونة انتهت بخسارة فريقه صفر-2.

وأفاد أتلتيكو الذي أنهى الموسم وصيفا لبرشلونة، أنه في أعقاب مباراة الأمس "وبمجرد عودة فريقنا الى مدريد، خضع كوستا لصورة بالرنين المغناطسي (...) أظهرت وجود التواء من الدرجة الثانية" لأحد أربطة الكاحل الأيسر، من دون أن يحدد مدة غيابه المتوقعة.

وعانى المهاجم البالغ من العمر 30 عاما بشكل كبير هذا الموسم، اذ اكتفى بتسجيل هدفين في الليغا في موسم انتهى بعقوبة إيقافه القاسية التي فتحت باب التكهنات حول مستقبله مع نادي العاصمة الإسبانية.

كما أشارت تقارير إسبانية الشهر الماضي الى أن كوستا انضم الى لائحة طويلة من لاعبي كرة القدم الذين يواجهون مشاكل مع سلطات الضرائب المحلية، مع اتهامه بمخالفات ضريبية تصل الى 1,1 مليون يورو.