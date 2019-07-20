كلوب راضٍ عن لاعبيه رغم الخسارة أمام دورتموند

وسجل هاري ويلسون ورايان بروستر لليفربول إلا أن دورتموند ردّ بثلاثية باكو ألكاسير وتوماس ديلاني وياكوب برون لارسن ليخسر ليفربول 3-2 في ظل طقس شديد الحرارة في استاد نوتردام بولاية إنديانا.

وقال كلوب خلال مؤتمر صحفي "لا أحب ما أراه في أي مباراة تسبق الموسم عادة لكن هناك ما يدعو لخوض مثل هذه المباريات. لست في غاية السعادة بسبب الأداء الذي نقدمه لكنني أعرف أن هناك الكثير الذي ينتظرنا فيما هو قادم".

وجاءت الهزيمة في أعقاب الانتصار الساحق 6-صفر على ترانميري روفرز و3-1 على برادفورد سيتي لكن كلوب قال إنه "لم يتعلم أي شيء" من نتيجة اليوم مع خوض العديد من اللاعبين الأساسيين أول اختبار لهم في الفترة التي تسبق الموسم.

كما غاب عن ليفربول أيضا الثلاثي الهجومي الأساسي المؤلف من محمد صلاح وساديو مانيه وروبرتو فيرمينو الذي لم يعد أفراده بعد بسبب مشاركتهم مع منتخبات بلادهم.

وقال المدرب الألماني "يمكنك أن ترى أن دورتموند قطع خطوة إضافية في استعداداته لكن هناك الكثير من الأمور الجيدة بالنسبة لنا. كيفية تلقي شباكنا للأهداف تعود لقلة التنظيم لكن من الصعب الوصول لهذا في هذه المرحلة...لم أتعلم أي شيء...كانت مباراة صعبة لكلا الفريقين وكانت الأجواء حارة للغاية".

وأنهى ليفربول في المركز الثاني خلف مانشستر سيتي في الدوري الممتاز الموسم الماضي لكنه مضى قدما ليفوز بلقب دوري أبطال أوروبا بتغلبه على توتنهام هوتسبير في النهائي.

وسيستهل فريق المدرب كلوب مشواره في الدوري الموسم المقبل باستضافة نوريتش سيتي الصاعد حديثا لدوري الأضواء.



