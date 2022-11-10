فوز المكسيك على العراق 4-0 ودياً في إسبانيا

وسجل الرباعية اليكس فيغا (3) وفونيس موري(48) وخيسوس غاياردو (67) واوريال انتونا (90 من ركلة جزاء).

وهذه المباراة الثانية التي تجمع المنتخبين، بعد الأولى في مونديال المكسيك 1986 حين خسر المنتخب العراقي 0-1 خلال مشاركته الوحيدة في النهائيات العالمية.

ويخوض المنتخب العراقي مبارة ودية ثانية في إسبانيا السبت المقبل أمام منتخب الإكوادور الذي يستعد هو الآخر للمشاركة في نهائيات كاس العالم 2022 في قطر.

وتأتي المباراتان بعد أيام معدودة على تعيين الإسباني خيسوس كاساس مدرباً لمنتخب "أسود الرافدين"، لكنه سيكتفي بمتابعتهما قبل أن يبدأ مهمته رسمياً مطلع 2023 في كأس الخليج الخامسة والعشرين التي تستضيفها مدينة البصرة جنوب البلاد.

