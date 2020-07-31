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دوري أبطال أوروبا
مباريات ودية

غنابري يقود بايرن للفوز على مرسيليا ودياً

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قاد سيرج غنابري فريقه بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم للفوز على مرسيليا الفرنسي بهدف دون مقابل في مباراة ودّية ضمن إطار استعداد الأول لاستئناف منافسات دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.

AFP

وسجّل غنابري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 19 بعدما مرر له النمساوي دافيد ألابا الكرة عند حدود منطقة الجزاء، فتقدم بها مخادعا الإسباني ألفارو غونزاليس والحارس ستيف مانداندا وسدد بيسراه في الجهة اليمنى.

ويستضيف بايرن السبت المقبل تشيلسي الإنكليزي في إياب الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال، علما أنه فاز ذهابا على أرض ستامفورد بريدج بثلاثية نظيفة، في شباط/فبراير الماضي قبيل تعليق المنافسات نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويضع الفريق البافاري نصب عينيه الفوز باللقب الأوروبي البعيد عن خزائنه منذ عام 2013، بعد تتويجه بلقبي الدوري والكأس المحليين.

في المقابل يستعد مرسيليا لانطلاق الموسم الجديد من الدوري الفرنسي في 23 آب/ أغسطس المقبل، بعدما أدى "كوفيد-19" إلى إنهاء مبكر للموسم المنصرم وتتويج باريس سان جيرمان باللقب.

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