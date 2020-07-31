غنابري يقود بايرن للفوز على مرسيليا ودياً

وسجّل غنابري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 19 بعدما مرر له النمساوي دافيد ألابا الكرة عند حدود منطقة الجزاء، فتقدم بها مخادعا الإسباني ألفارو غونزاليس والحارس ستيف مانداندا وسدد بيسراه في الجهة اليمنى.

ويستضيف بايرن السبت المقبل تشيلسي الإنكليزي في إياب الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال، علما أنه فاز ذهابا على أرض ستامفورد بريدج بثلاثية نظيفة، في شباط/فبراير الماضي قبيل تعليق المنافسات نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويضع الفريق البافاري نصب عينيه الفوز باللقب الأوروبي البعيد عن خزائنه منذ عام 2013، بعد تتويجه بلقبي الدوري والكأس المحليين.

في المقابل يستعد مرسيليا لانطلاق الموسم الجديد من الدوري الفرنسي في 23 آب/ أغسطس المقبل، بعدما أدى "كوفيد-19" إلى إنهاء مبكر للموسم المنصرم وتتويج باريس سان جيرمان باللقب.