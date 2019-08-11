غريزمان يفتتح سجله التهديفي مع برشلونة في مباراة نابولي

وحقق بطل إسبانيا في مباراة السبت في مدينة آن أربور بولاية ميشيغن، فوزه الثاني توالياً هذا الأسبوع على وصيف الدوري الإيطالي، بعدما تغلب عليه الأربعاء 2-1 في مدينة ميامي.

وأمام حضور ناهز 60 ألف شخص، احتاج برشلونة إلى ربع ساعة فقط ليحسم المباراة بنتيجة 4-0، بأهداف سجلها الأوروغوياني لويس سواريز (48 و58)، وغريزمان (56) ومواطنه عثمان ديمبيلي (63).

وأتى هدف غريزمان بمحاولة بالقدم اليسرى بعد تمريرة عرضية من جوردي ألبا، ليفتتح بذلك المهاجم المتوج بطلاً للعالم مع منتخب فرنسا مونديال روسيا 2018، سجله مع الفريق الكاتالوني الذي انضم إلى صفوفه هذا الصيف قادماً من أتلتيكو مدريد لقاء 120 مليون يورو.

وغاب القائد ميسي عن برشلونة خلال جولته الأميركية بسبب تعرضه لإصابة في ربلة الساق اليمنى في التمرين الأول له مع الفريق بعد الإجازة الصيفية، بحسب ما أعلن برشلونة مطلع الأسبوع الماضي.

وتأتي هذه الجولة تحضيراً لانطلاق الدوري الإسباني المقرر في نهاية الأسبوع المقبل، حيث يبدأ النادي الكاتالوني حملة الدفاع عن اللقب الذي أحرزه في الموسمين الماضيين، بالحلول ضيفا على أتلتيك بلباو الجمعة.

