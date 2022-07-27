ريال مدريد لا يزال يبحث عن فوزه الودي الأول

وكان فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في طريقه لحسم اللقاء، قبل أن يحرمه منه لاعبه السابق الإسباني ألفارو فيدالغو من ركلة جزاء في الدقيقة 82 من المباراة التي بدأها النادي الملكي بشكل شيء بعد تلقيه هدفاً في الدقيقة 5 بمتابعة من هنري مارتن لتسديدة ميغيل ليون.

لكن بطل أوروبا رد سريعاً عبر هدافه الفرنسي كريم بنزيمة الذي توغل في منطقة الجزاء وتبادل الكرة مع ماركو أسينسيو قبل أن يسددها في شباك الحارس غييرمو أوتشوا.

وأجرى أنشيلوتي سبعة تبديلات خلال استراحة الشوطين بينها بنزيمة الذي ترك مكانه للبلجيكي إدين هازار، فسرعان ما ترك الأخير بصمته من ركلة جزاء انتزعها لوكاس فاسكيز من سالفالدور رييس (55).

⚽ ريال مدريد 2-2 كلوب أمريكا

📺 ملخص مباراتنا في أوراكل بارك، سان فرانسيسكو. #RMInTheUSA pic.twitter.com/sh3i3WvoYf — ريال مدريد (@realmadridarab) July 27, 2022

وبدا أن هدف هازار سيكون كافياً لمنح ريال الفوز قبل لقائه الأخير في هذه الجولة السبت على ملعب "روز بول" في باسادينا (كاليفورنيا) مع يوفنتوس الذي افتتح رحلته بالفوز على تشيفاس المكسيكي 2-0، لكن فيدالغو، ابن الـ25 عاماً الذي لعب في الفرق العمرية للنادي الملكي بين 2012 و2016 والفريق الرديف من 2016 حتى 2020 مع ظهور وحيد بألوان الفريق الأول في 6 كانون الأول/ديسمبر 2018 في مسابقة الكأس، قال كلمته حين انتزع ركلة جزاء من البرازيلي فينيسيوس جونيور وترجمها بنفسه.