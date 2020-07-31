خمس حالات إيجابية بكورونا في صفوف ستراسبورغ



وقال النادي في بيان له "بعد الاختبارات الأسبوعية التي أجريت يوم الخميس 30 تموز/يوليو كجزء من بروتوكول الوقاية المتبع في النادي، تم اكتشاف خمس حالات إيجابية بفيروس كوفيد-19 في تشكيلة الفريق".

ونقل البيان عن رئيس النادي مارك كيلر قوله "في ظل هذه الظروف، لا يمكن أن تقام المباراة ضد نانسي".

وتابع "للأسف، علينا أيضا إلغاء يوم المشجعين المقرر الأحد الثاني من آب/أغسطس في ملعب لا مينو"، مشددا على أن "الصحة يجب أن تبقى الأولوية".

ووفقا للنادي "تم عزل اللاعبين المعنيين وتم وضعهم في الحجر الصحي بمجرد معرفة النتائج".

وأكد النادي أنه يعمل "بتعاون وثيق مع وكالة الصحة الإقليمية للحد من انتشار الفيروس من خلال اتباع الارشادات التي أوصت بها السلطات".





