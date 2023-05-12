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دوري أبطال أوروبا
مباريات ودية

جولة أميركية لكبار أندية أوروبا

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ستلعب ستة من أندية النخبة في أوروبا مباريات ودية في الولايات المتحدة الأميركية في تموز/يوليو المقبل، وفق ما أعلن منظمو جولة "سوكر تشامبيونز تور" الجمعة.

Reuters

وسيشارك العملاقان الإسبانيان ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر يونايتد وآرسنال الإنكليزيان ويوفنتوس وميلان الإيطاليان في الجولة المؤلفة من ثماني مباريات.

ستنطلق الجولة بمباراة بين برشلونة ويوفنتوس في ملعب ليفي في سان فرانسيسكو وتتضمن "كلاسيكو" بين ريال مدريد وبرشلونة في الملعب المعتمد من فريق دالاس كاوبويز في دوري كرة القدم الأميركية في 29 تموز/يوليو.

وستكون المباراة الوحيدة لمانشستر يونايتد في الجولة ضد ريال مدريد في 26 من الشهر ذاته في هيوستن، أما آرسنال فيخوض مباراته الوحيدة ضد برشلونة في ملعب "سوفاي" في لوس أنجليس.

قال آلان واكسمان، المدير التنفيذي وأحد مؤسسي شركة "سيكس ستريت" التي تدعم الجولة "نحن فخورون بشراكتنا مع الأندية الأكثر شهرة في العالم، والتي لديها أقوى المشجعين في العالم وأكثرهم شغفًا، لتوفير هذه الفرصة النادرة للجماهير الأميركية لعيش التجربة على أعلى مستوى".

يلعب يونايتد وآرسنال مباريات أخرى في الولايات المتحدة خارج الجولة، ومن المقرر أن يتواجها في ملعب "ميت لايف" في نيوجيرسي في 22 تموز/يوليو.

يلعب آرسنال أيضًا ضد فريق كل النجوم للدوري الأميركي في واشنطن في 19 من الشهر ذاته.

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