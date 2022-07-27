ثنائية لديمبيلي وكين في مواجهة برشلونة ويوفنتوس

على ملعب "كوتون بول"، وضع ديمبيلي برشلونة في المقدمة بعد مرور 34 دقيقة بتخطيه كلاً من الكولومبي خوان كوادرادو والبرازيلي أليكس ساندرو قبل التسجيل في شباك الحارس البولندي فويتشيخ تشيتشني.

وجاء رد يوفنتوس بعد 5 دقائق حين عوض كوادرادو خطأه في الهدف الافتتاحي لبرشلونة بتمريره كرة عرضية وصلت الى كين الذي أودعها شباك الحارس الألماني مارك-أندري تير شتيغن.

🎥 ملخص المباراة 🔥



⚽ برشلونة 2-2 يوفنتوس pic.twitter.com/duKvDs1fn3 — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) July 27, 2022

لكن الكولومبي أخطأ مجدداً وسمح لديمبيلي في إعادة برشلونة إلى المقدمة حين فشل في تدخله الدفاعي على اللاعب الفرنسي الذي تخطى مانويل لوكاتيلي وأرسل الكرة في الشباك الإيطالية (40).

وأجرى مدرب برشلونة تشافي تعديلات بالجملة خلال استراحة الشوطين، بينها ديمبيلي الذي ترك مكانه للوافد الجديد البرازيلي رافينيا، فكان الأخير قريباً من تعزيز تقدم الفريق الكاتالوني بتسديدة بعيدة لكن الحارس البديل ماتيا بيرين أنقذ فريقه ببراعة وحرم لاعب ليدز يونايتد الإنكليزي السابق من الوصول إلى شباكه.

ورغم أفضلية برشلونة الواضحة في مستهل الشوط الثاني، نجح يوفنتوس الذي غاب عنه لاعبه الجديد-القديم الفرنسي بول بوغبا بسبب الإصابة، في إدراك التعادل بعدما تابع كين الكرة في الشباك عقب لعبة ثنائية بين السويسري دينيس زكريا ولوكاتيلي (52).

وكان برشلونة قريباً من استعادة تقدمه لكن الحظ عانده بعدما ارتدت الكرة من العارضة إثر ركلة حرة لرافينيا، ثم وصلت الكرة إلى أنسو فاتي الذي سددها قوسية من مشارف المنطقة لترتد هذه المرة من القائم (68).

وفشل بعدها أي من الفريقين في تهديد مرمى الآخر وسط ظهور باهت للوافد الجديد إلى برشلونة الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي استبدله تشافي في منتصف الشوط الثاني.