توتنهام يخسر جهود آلي ومباراته الودية مع إنتر



خسر توتنهام الإنكليزي، وصيف بطل دوري أبطال أوروبا، جهود لاعب وسطه الدولي ديلي آلي الذي سيغيب عن المباراة الأولى لفريقه في الدوري الممتاز الأسبوع المقبل، بعد تعرضه لاصابة عضلية بحسب ما أعلن الأحد مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو.

وأعلن بوكيتينو عن اصابة آلي في العضلة الخلفية العليا لفخذه خلال التمارين، عقب خسارة الفريق اللندني أمام ضيفه إنتر ميلان الإيطالي بركلات الترجيح 3-4 بعد تعادلهما في الوقت الأصلي بهدف البرازيلي لوكاس مورا (3) مقابل هدف ستيفانو سينسي (36) في مباراة ودية ضمن كأس الأبطال الدولية استعدادا للموسم الجديد.

وقال بوكيتينو بعد المباراة التحضيرية الأخيرة لفريقه "لا أعتقد بأنه (آلي) سيكون جاهزا لبداية الموسم" السبت ضد أستون فيلا في المرحلة الأولى من الدوري الإنكليزي الممتاز، موضحا بأنها إصابة متكررة "في المكان نفسه. أنا قلق بالطبع. ما زال شابا، في الثالثة والعشرين من عمره فقط، وتعرض لكثير من الإصابات في الأعوام القليلة الماضية على مستوى العضلة الخلفية العليا لفخذه".

لكنه طمأن "أعتقد إنها (إصابة) طفيفة. الأمر يقتصر على أسابيع معدودة لكي يكون متوفرا مجددا (للعب) وأن يكون مع المجموعة".

ومع بقاء أقل من أسبوع على إقفال فترة الانتقالات الصيفية في إنكلترا، لا يزال لاعب الوسط الفرنسي تانغي ندومبيلي، القادم من ليون مقابل 60 مليون يورو بالاضافة الى حوافز قد تصل الى 10 ملايين يورو، التعاقد الوحيد لفريق بوكيتينو هذا الصيف، ما دفع الأرجنتيني الأسبوع الماضي الى الإعراب عن إحباطه، مفضلا أن يبعد نفسه عن سياسة الإدارة بخصوص التعاقدات.

ولم يقدم الأرجنتيني الأحد أي جديد بخصوص إمكانية التعاقد مع مواطنه جيوفاني لو سيلسو (ريال بيتيس الإسباني) والبرتغالي برونو فرنانديس (سبورتينغ)، كاشفا بأنه لم يتحدث مع رئيس النادي دانيال ليفي في الأيام القليلة الماضية.

وأوضح "إنه (ليفي) في ميامي ولم أحظ بفرصة التحدث اليه. أنا سعيد بفريقي... في كل موسم نحاول أن نحسن الفريق وايجاد اللاعبين المناسبين لكن نكون أقوى وأفضل، وما زال هناك أربعة أيام" لإقفال فترة الانتقالات الصيفية في إنكلترا "وسنرى ما سيحصل في الأيام القليلة المقبلة".

