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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
مباريات ودية

تن هاغ يعتبر مغادرة رونالدو مباراة يونايتد قبل نهايتها "غير مقبولة"

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اعتبر الهولندي إيريك تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد الإنكليزي الأربعاء، أنّ مغادرة كريستيانو رونالدو ولاعبين آخرين ملعب "أولد ترافورد" قبل نهاية المباراة الودية ضد رايو فايكانو الأحد "غير مقبولة".

Reuters


بعدما خسر ضد أتلتيكو مدريد الإسباني صفر-1 في أوسلو السبت الماضي، اختتم مانشستر يونايتد الفترة الاستعدادية للموسم بالتعادل 1-1 مع رايو فايكانو على ملعب "أولد ترافود" في اليوم التالي.

وشارك رونالدو في الشوط الأول من المباراة في أول ظهور له منذ نهاية الموسم الماضي، بعدما غاب عن الجولة التحضيرية في تايلاند وأستراليا "لأسباب عائلية"، وشوهد اللاعب الراغب بالرحيل عن مانشستر يونايتد يغادر أرض الملعب مع مواطنه ديوغو دالو قبل نهاية المباراة.

لم يتحدث تن هاغ مع الإعلام بعد المباراة، لكنه أعرب الأربعاء عن امتعاضه في حديث مع منصة "فِيابلاي".

وقال في هذا الصدد إنّ: "كثيرين (بمن فيهم رونالدو) غادروا إلى منازلهم. هذا أمر غير مقبول للجميع".

وتابع: "أقول لهم إن ذلك غير مقبول، إننا فريق، مجموعة واحدة وأنه عليكم أن تبقوا حتى النهاية".

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