تعرّف على إصابة بوغبا التي ستغيبه عن مواجهة برشلونة

ونشر يوفنتوس بياناً عبر موقعه الإلكتروني أوضح فيه أنه "بعد الإبلاغ عن ألم في ركبته اليمنى، خضع بول بوغبا لصورة بالأشعة كشفت عن وجود ضرر في الغضروف المفصلي".

وأضاف أن بوغبا "سيخضع لاستشارة أخصائي بجراحة العظام خلال الساعات القليلة المقبلة".

ويتعين على نادي "السيدة العجوز" الذي يخوض حالياً جولة صيفية تحضيرية في الولايات المتحدة، مغادرة كاليفورنيا مؤقتاً إلى تكساس في دالاس، حيث يرتقب أن يواجه نادي برشلونة في مباراة ودية فجر الأربعاء. لكن الدولي الفرنسي لن يكون على متن هذه الرحلة.

The last training session before heading to Dallas, and an update on @paulpogba 🗞 — JuventusFC (@juventusfcen) July 25, 2022

وعاد بطل العالم بوغبا إلى يوفنتوس للمرة الثانية هذا الشهر بعقد حرّ، قادماً من مانشستر يونايتد الإنكليزي الذي انضم إليه بصفقة قياسية في 2016 بلغت 105 ملايين يورو.

وكان ابن التاسعة والعشرين أساسياً في تشكيلة المدرب ماسيميليانو أليغري التي فازت في افتتاح مباريات الجولة على تشيفاس غوادالاخارا المكسيكي 2-0 الجمعة.