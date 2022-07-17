تشيلسي يفوز على أميركا المكسيكي ودياً

كان الفريق اللندني الطرف الأفضل في الشوط الأول من خلال محاولات للبرازيلي كينيدي (24) والألماني كاي هافيرتس (29) وكرة رأسية من المدافع البرازيلي المخضرم تياغو سيلفا تصدى لها الحارس أوسكار خيمينيس (40).

وأثمرت أفضلية تشيلسي هدفاً أول حمل توقيع الألماني تيمو فيرنر الذي سدد كرة قوية لم يتمكن الحارس المكسيكي من التقاطها لتتيهأ مجدداً أمام الألماني فسددها داخل الشباك (55).

لكن أميركا سرعان ما أدرك التعادل عندما حاول الظهير الأيمن لتشيلسي ريس جيمس إعادة الكرة باتجاه حارسه ماركوس بيتينيلي فتابعت طريقها داخل الشباك هدفاً عكسياً (60).

وكانت الكلمة الأخيرة لتشيلسي عبر لاعب وسطه مايسون ماونت الذي أطلق كرة قوية من خارج المنطقة عانقت الشباك (83).

ويلتقي تشيلسي في مباراته المقبلة خلال جولته الاميركية، مع تشارلوت اف سي في ولاية نورث كارولاينا الأربعاء قبل مواجهة جاره اللندني أرسنال في اورلاندو السبت المقبل.

