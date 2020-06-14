تشيلسي يستعد للدوري بفوز كبير ودياً

كما سجل ميسون ماونت وويليان وأوليفييه جيرو ليضيف تشيلسي فوزه الودي الثاني بعد الانتصار 1-صفر على ريدينغ في مباراة ودية مشابهة الأسبوع الماضي.

وكان الفرنسي نغولو كانتي، لاعب وسط تشيلسي، عاد إلى التدريبات بشكل تقليدي يوم الثلاثاء الماضي عقب الإعلان عن مخاوف بخصوص سلامته بسبب فيروس كورونا، ودخل التشكيلة الأساسية أمام كوينز بارك رينجرز المنتمي لدوري الدرجة الثانية.

ويحتل فريق لامبارد المركز الرابع في الدوري الإنكليزي برصيد 48 نقطة من 29 مباراة قبل استئناف الدوري يوم الأربعاء المقبل بعد توقف لحوالي ثلاثة أشهر بسبب جائحة كوفيد-19.

ومن المقرر أن يبدأ تشيلسي مشواره باللعب في ضيافة أستون فيلا يوم الأحد المقبل.