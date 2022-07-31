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كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
مباريات ودية

بمشاركة رونالدو... يونايتد يكتفي بالتعادل مع رايو فايكانو

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تعادل مانشستر يونايتد الإنكليزي مع ضيفه رايو فايكانو الإسباني 1-1 الأحد على ملعب "أولد ترافورد" في مباراة ودية شهدت مشاركة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد غيابه عن الجولة التحضيرية في تايلاند وأستراليا.

AFP

ولعب رونالدو أساسياً منذ البداية قبل أن يترك مكانه مطلع الشوط الثاني للواعد الإيفواري أماد ديالو (20 عاماً) صاحب هدف التقدم للشياطين الحمر بعد ثلاث دقائق من دخوله (48) اثر هجمة قادها الوافد الجديد الدولي الدنماركي كريستيان إريكسن.

وأدرك الضيوف التعادل في الدقيقة 57 بواسطة ألفارو غارسيا.

وغاب رونالدو (37 عاماً) عن الجولة التحضيرية ليونايتد في تايلاند وأستراليا لأسباب "عائلية"، ثم غاب عن تشكيلة المدرب الجديد الهولندي إريك تن هاغ لمباراة السبت الماضي ضد أتلتيكو مدريد الإسباني الذي ورد اسمه كأحد الأندية المهتمة بالبرتغالي، قبل أن ينفي رئيسه هذا الأمر.

وراجت شائعات في الأسابيع الأخيرة أن رونالدو يريد أن يترك النادي الذي عاد اليه العام الماضي بعد فشل التأهل الى مسابقة دوري أبطال أوروبا.

 

مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو رايو فاليكانو
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