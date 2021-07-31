برشلونة يفوز على شتوتغارت بثلاثية نظيفة وجيرو يسجل أوّل أهدافه مع ميلان

في المباراة الأولى على ملعب "مرسيدس-بنز أرينا"، افتتح النادي الكاتالوني التسجيل بواسطة الوافد الجديد الهداف الهولندي ممفيس ديباي في الدقيقة 21.

وهو الهدف الثاني لديباي المنتقل إلى صفوف برشلونة في صفقة انتقال حر عقب انتهاء عقده مع ليون الفرنسي، بعدما كان افتتح رصيده التهديفي في مباراة الفوز على جيرونا 3-1 الأسبوع الماضي.

وأضاف الفائز هدفين عبر الشاب النمسوي يوسف دمير (36) وريكي بويغ (73) بتمريرتين من المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان.

وشارك الدوليان المدافع خوردي ألبا ولاعب الوسط سيرجيو بوسكيتس في المباراة بعدما دخلا أرض الملعب كبديلين، بعدما ساهما في وصول اسبانيا إلى نصف نهائي كأس أوروبا الاخيرة.

ويخوض برشلونة مباراته الودية المقبلة أمام سالزبورغ النمسوي في 4 آب/أغسطس، قبل استضافة يوفنتوس الإيطالي في الثامن منه في كأس جوان غامبر.

وفي المباراة الثانية، احتاج جيرو إلى أربع دقائق فقط بعد دخوله إلى أرضية ملعب "أليانز ريفييرا"، ليسجل هدف التعادل لوصيف الدوري الإيطالي بعد انضمامه إليه قادماً من تشيلسي الانكليزي.

تقدم نيس من ركلة جزاء نفذها بنجاح الجزائري الأصل أمين غويري في الدقيقة 59، وعادل جيرو الذي دخل بديلاً للبرتغالي لياو في الدقيقة 61، بعدما تلاعب في الهواء باللاعب توران متابعاً بنجاح ركلة حرة من سامويل كاستييخو (65).

وفي أبرز المباريات الودية خلال هذه الأمسية، فاز مرسيليا الفرنسي على بطل مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" فياريال الاسباني 2-1.

في المقابل، سقط مواطنه ليون أمام بورتو البرتغالي 3-5 خلال مباراة أقيمت خلف أبواب موصدة.