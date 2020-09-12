برشلونة يفوز بمشاركة ميسي في أول مباراة تجريبية لكومان

وافتتح الفرنسي عثمان ديمبيلي التسجيل للفريق الكاتالوني بعد مرور خمس دقائق وهو أول هدف له منذ 6 تشرين الأول/اكتوبر عام 2019 علماً بأنه ابتعد عن الملاعب لاشهر عدة بداعي الاصابات المتكررة.

ثم احتسب الحكم ركلة جزاء لبرشلونة تنازل عنها ميسي لصالح الفرنسي الآخر أنطوان غريزمان الذي أهدر الركلات الثلاث الأخيرة في صفوف منتخب بلاده، ونجح في تعزيز تقدم فريقه (17).

ورد خيمناستيك بهدف سجله خافي بونيا لكن الكلمة الأخيرة كانت لبرشلونة الذي منحه البرازيلي كوتينيو الفوز 3-1 من ركلة جزاء في الدقيقة 51 بعد ان اشرك كومان تشكيلة مغايرة تماماً في الشوط الثاني.

وغاب عن المباراة المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز ولاعب الوسط التشيلي أرتورو فيدال اللذان لا يدخلان ضمن مخططات المدرب الهولندي، وكلاهما بحسب التقارير في الطريق إلى الدوري الإيطالي: سواريز إلى يوفنتوس وفيدال إلى إنتر.