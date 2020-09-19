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الدوري الإنكليزي الممتاز
مباريات ودية

برشلونة يحافظ على لقب خوان غامبر بفوز باهت على إلتشي

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حافظ برشلونة على لقب خوان غامبر "الودي" بعد فوز باهت على إلتشي اليوم السبت.

AFP


وانتصر برشلونة بهدف دون رد على إلتشي ليرفع الكأس للمرة الثالثة والأربعين في مسيرته والثامنة توالياً.

وأشرك الهولندي رونالد كومان مدرب برشلونة الجديد العديد من العناصر الأساسية منذ البداية مثل بيكي وألبا والفرنسي لينغليه ومواطنه غريزمان والأرجنتيني ليونيل ميسي.

وسجّل غريزمان هدف اللقاء الوحيد مبكراً مع الدقيقة الثانية لكن زملاء الوافد الجديد البوسني بيانيتش فشلوا في زيادة الغلة مع مرور الوقت.

وغاب عن تشكيلة برشلونة كل من التشيلي أرتورو فيدال والأوروغوياني لويس سواريز وسط شائعات اقتراب رحيلهما عن البلوغرانا هذا الصيف.
 

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