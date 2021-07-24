بايرن ميونيخ يتعادل ودياً مع أياكس

وكان أياكس أمستردام البادئ بالتسجيل عبر الدولي المغربي زكرياء لبيض في الدقيقة العاشرة، لكن الدولي الكاميروني إريك ماكسيم شوبو-موتينغ نجح في إدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول بعشر دقائق.

ومنح الفرنسي الواعد تانغوي كواسي نيانزو (19 عاماً) التقدم للنادي البافاري مطلع الشوط الثاني (48)، بيد أن فرحته لم تدم سوى دقيقتين حيث أدرك الدنماركي فيكتور ينسن التعادل للفريق الهولندي.

ويخوض النادي البافاري مباراتين وديتين أمام بوروسيا مونشينغلادباخ الأربعاء القادم ثم في مواجهة نابولي الإيطالي الحادي والثلاثين من الشهر الحالي.

