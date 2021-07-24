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دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020
مباريات ودية

بايرن ميونيخ يتعادل ودياً مع أياكس

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تعادل العملاق البافاري بايرن ميونيخ مع أياكس أمستردام الهولندي 2-2 السبت على ملعب "أليانز أرينا" في ميونيخ في مباراة ودية إعدادية للموسم المقبل.

AFP

وكان أياكس أمستردام البادئ بالتسجيل عبر الدولي المغربي زكرياء لبيض في الدقيقة العاشرة، لكن الدولي الكاميروني إريك ماكسيم شوبو-موتينغ نجح في إدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول بعشر دقائق.

ومنح الفرنسي الواعد تانغوي كواسي نيانزو (19 عاماً) التقدم للنادي البافاري مطلع الشوط الثاني (48)، بيد أن فرحته لم تدم سوى دقيقتين حيث أدرك الدنماركي فيكتور ينسن التعادل للفريق الهولندي.

ويخوض النادي البافاري مباراتين وديتين أمام بوروسيا مونشينغلادباخ الأربعاء القادم ثم في مواجهة نابولي الإيطالي الحادي والثلاثين من الشهر الحالي.
 

بايرن ميونيخ أياكس أمستردام
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