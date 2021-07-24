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دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020
مباريات ودية

باريس سان جيرمان يهزم أورليانز ودياً

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حقق فريق باريس سان جيرمان الفوز على فريق أورليانز بهدف نظيف السبت في مباراة ودية خاضها الفريق الباريسي استعداداً للموسم الجديد.

beIN SPORTS

وسجل الوافد الجديد على سان جيرمان، الدولي المغربي أشرف حكيمي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 62.

مباريات ودية باريس سان جيرمان
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