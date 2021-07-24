باريس سان جيرمان يهزم أورليانز ودياً

من قبل beIN SPORTS July 24, 2021 21:21 حقق فريق باريس سان جيرمان الفوز على فريق أورليانز بهدف نظيف السبت في مباراة ودية خاضها الفريق الباريسي استعداداً للموسم الجديد.