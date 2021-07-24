باريس سان جيرمان يهزم أورليانز ودياً من قبل beIN SPORTS July 24, 2021 21:21 حقق فريق باريس سان جيرمان الفوز على فريق أورليانز بهدف نظيف السبت في مباراة ودية خاضها الفريق الباريسي استعداداً للموسم الجديد. beIN SPORTS وسجل الوافد الجديد على سان جيرمان، الدولي المغربي أشرف حكيمي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 62. مباريات ودية باريس سان جيرمان السابق بايرن ميونيخ يتعادل ودياً مع أ اقرأ التالي آخر الأحداث July 24, 2021 21:21 باريس سان جيرمان يهزم أورليانز ودياً July 24, 2021 19:50 بايرن ميونيخ يتعادل ودياً مع أياكس July 21, 2021 21:50 إنتر يلغي جولته في أميركا بسبب كوفيد -19 July 21, 2021 18:11 إلغاء مباراة ودية بين تروا ومانشستر سيتي February 9, 2021 17:20 منتخب الأردن يخسر ودياً أمام زينيت الروسي September 21, 2020 00:00 صور حصرية للأرجنتيني ميسي وعلاقته برونالد كومان September 19, 2020 21:22 برشلونة يحافظ على لقب خوان غامبر بفوز باهت September 16, 2020 22:36 ميسي يسجل ثنائية ويقود برشلونة للفوز ودياً September 12, 2020 21:37 برشلونة يفوز بمشاركة ميسي September 12, 2020 15:02 كومان يستبعد سواريز وفيدال عن لقاء برشلونة الودي