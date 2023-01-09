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الدوري الإنكليزي الممتاز
مباريات ودية

باريس سان جيرمان يعلن عن موعد وصوله إلى قطر

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أعلن باريس سان جيرمان الفرنسي في موقعه الرسمي على الإنترنت اليوم الإثنين عن خطة معسكره الشتوي الذي سيقام بين قطر والسعودية.

Reuters

وذكر باريس سان جيرمان أنّ معسكره سيكون بين الدوحة والرياض في الثامن عشر والتاسع عشر من شهر كانون الثاني/يناير الحالي.

وأشار باريس سان جيرمان إلى أنّه سيسافر إلى الدوحة في السابع عشر ثم إلى الرياض في الثامن عشر من ذات الشهر.

وأكّد بطل الدوري الفرنسي أنّه سيخوض مباراة ودية أمام نجوم الهلال والنصر والتي ستقام في استاد الملك فهد في الرياض في التاسع عشر من شهر يناير.

وأوضح باريس سان جيرمان أنّ رحلته إلى قطر تأتي كفرصة إضافية لتسليط الضوء على الميزات المبتكرة للمرافق الرياضية في الدولة التي قامت بتنظيم رائع لبطولة كأس العالم 2022 التي انتهت في الثامن عشر من الشهر الفائت.

ويمثّل معسكر باريس سان جيرمان في قطر فرصة لعشاق النادي الفرنسي للالتقاء بنجومهم، حيث ستجري التدريبات في استاد خليفة الدولي.

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