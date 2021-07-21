إلغاء مباراة ودية بين تروا ومانشستر سيتي لأسباب صحية

وأوضح النادي في بيان صحافي أن "القيود الصحية المرتبطة بالتطور الصعب والمقلق لكوفيد-19، خاصة في المملكة المتحدة" أدت إلى إلغاء المباراة، مشيراً إلى أن مانشستر سيتي كان سيخضع لـ"قيود شديدة" لدى عودته إلى إنكلترا.

🔹 L’ESTAC est au regret d’annoncer que la rencontre amicale qui devait l’opposer à @ManCity le samedi 31 juillet ne pourra pas avoir lieu.

Le communiqué officiel 👉 https://t.co/MKgTq6J2Fr pic.twitter.com/Kt1uc2Dts5 — ESTAC Troyes (@estac_officiel) July 21, 2021

وكان تروا، العائد إلى دوري الأضواء بعد تتويجه بلقب دوري الدرجة الثانية في أيار/مايو، يمني النفس بإقامة مباراة احتفالية ضد أبطال إنكلترا قبل استئناف منافسات دوري الدرجة الأولى.

وتم تسهيل تنظيم هذه المباراة كون فريق تروا ينتمي منذ ما يقرب من عام إلى مجموعة سيتي لكرة القدم التي تضم 10 أندية عبر العالم بينها مانشستر سيتي.

وأعلن النادي الفرنسي أنه يعمل على التحضير لإقامة مباراة ودية أخرى خلال نفس الفترة.

