أرسنال يفوز بالستة استعداداً لمانشستر سيتي



وحصلت أندية الدوري الممتاز على الضوء الأخضر الأسبوع الماضي لإقامة مباريات ودية قبل استئناف الموسم في 17 يونيو الحالي بعد توقفه لثلاثة أشهر.

واستضاف أرسنال تشارلتون المنافس في الدرجة الثانية أمام مدرجات خالية وتولى أعضاء في الجهاز الفني للفريقين تحكيم

المباراة.

وهز ألكسندر لاكازيت وبيير-إيمريك أوباميانغ الشباك قبل نهاية الشوط الأول بينما أحرز الشاب إيدي نكيتياه ثلاثية في الشوط

الثاني. كما سجل جو ويلوك أحد الأهداف الستة.

ويحل أرسنال، صاحب المركز التاسع في الدوري الممتاز، ضيفاً على مانشستر سيتي في 17 يونيو.