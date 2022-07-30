أرسنال يضرب بالستة وأتلتيكو يفاجئ مانشستر يونايتد

وواصل أرسنال الإنكليزي انتصاراته في مبارياته الودية وأضاف إشبيلية الإسباني إلى قائمة ضحاياه عندما تغلب عليه 6-0 اليوم السبت في مباراة ودية.

وخطف البرازيلي غابرييل جيسوس القادم من مانشستر سيتي الأنظار بتسجيله ثلاثية (13 و15 و77) فيما وقّع الواعد ساكا على ثنائية (10 من ركلة جزاء و19) قبل أن يسجل نيكيتاه هدف أرسنال السادس (88).

وضمّت تشكيلة إشبيلية الأساسية معظم نجوم الفريق الأندلسي وعلى رأسهم المغربي ياسين بونو والكرواتي إيفان راكيتيتش والأرجنتيني لاميلا، فيما شهد الشوط الثاني تبديل العديد من نجوم الفريقين.

ومن ذات الإطار باغت أتلتيكو مدريد الإسباني منافسه مانشستر يونايتد الإنكليزي عندما انتصر عليه بهدف وحيد حمل توقيع البرتغالي جواو فيليكس قبل أربع دقائق من نهاية المباراة.