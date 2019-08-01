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أتلتيكو يتجاوز رفاق ابراهيموفيتش وروني بثلاثية

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تابع أتلتيكو مدريد الإسباني عروضه القوية في جولته الأميركية وتغلب على نجوم الدوري الأميركي بثلاثية نظيفة على ملعب "إكسبلوريا ستاديوم" في أورلاندو.

REUTERS


وضم منتخب نجوم الدوري الأميركي بعضاً من أبرز نجوم الكرة العالميين أمثال الإنكليزي واين روني وزميله السابق في مانشستر يونايتد البرتغالي لويس ناني والنجم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش الذي يدافع عن ألوان لوس أنجليس غالاكسي بالإضافة إلى الألماني باستيان شفاينشتايغر.

وافتتح أتلتيكو مدريد الذي كان سحق جاره ريال مدريد 7-3 خلال جولته الأميركية، التسجيل بواسطة لاعبه الجديد ماركوس يورنتي القادم من الفريق الملكي قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين.

وأضاف البرتغالي جواو فيليكس المنتقل بدوره إلى أتلتيكو من بنفيكا الهدف الثاني بتسديدة قوية (85) قبل أن يختتم دييغو كوستا التسجيل في الدقيقة الأخيرة من مسافة قريبة.
                  

                  
                  
                  
 

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