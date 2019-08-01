

وضم منتخب نجوم الدوري الأميركي بعضاً من أبرز نجوم الكرة العالميين أمثال الإنكليزي واين روني وزميله السابق في مانشستر يونايتد البرتغالي لويس ناني والنجم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش الذي يدافع عن ألوان لوس أنجليس غالاكسي بالإضافة إلى الألماني باستيان شفاينشتايغر.

وافتتح أتلتيكو مدريد الذي كان سحق جاره ريال مدريد 7-3 خلال جولته الأميركية، التسجيل بواسطة لاعبه الجديد ماركوس يورنتي القادم من الفريق الملكي قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين.

وأضاف البرتغالي جواو فيليكس المنتقل بدوره إلى أتلتيكو من بنفيكا الهدف الثاني بتسديدة قوية (85) قبل أن يختتم دييغو كوستا التسجيل في الدقيقة الأخيرة من مسافة قريبة.











