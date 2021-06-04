وتتحضر البرتغال للدفاع عن لقبها القاري ضمن مجموعة سادسة نارية تجمعها بفرنسا بطلة العالم وألمانيا والمجر، فيما تلعب إسبانيا بقيادة جيل جديد من اللاعبين وبغياب بارز لقلب الدفاع سيرخيو راموس بعدما استبعده المدرب لويس أنريكي، ضمن المجموعة الخامسة مع السويد وبولندا روبرت ليفاندوفسكي وسلوفاكيا.

وستخوض إسبانيا التي كانت الأخطر لكن من دون أن تصل إلى الشباك، مبارياتها الثلاث في المجموعة الخامسة في إشبيلية بحضور الجمهور الذي حدد عدده بثلاثين بالمئة من قدرة استيعاب الملعب.

ويتواجه 24 منتخباً على لقب بطولة أمم أوروبا في كرة القدم بدءاً من 11 حزيران/يونيو الجاري، في نسخة مؤجلة من صيف 2020 بسبب فيروس كورونا.

وفي باقي المواجهات الودية، فازت إستونيا على فنلندا 1-صفر ومقدونيا الشمالية على كازاخستان 4-صفر وكوسوفو على مالطة 2-1.



