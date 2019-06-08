وجاءت بداية المباراة الإعدادية الوحيدة للأرجنتين قبل المسابقة القارية مخيبة، حتى نسج نجم برشلونة الإسباني جملة فردية جميلة وتلاعب بمدافعي الخصم مفتتحاً التسجيل بتسديدة يسارة أرضية من داخل المنطقة (37)، ثم حصد الثاني بعدما تابع تسديدة لسيرخيو أغويرو بعد 96 ثانية.

وفي الثاني، أراح المدرب ليونيل سكالوني ميسي وأغويرو المتوّج مع مانشستر سيتي بلقب بطولة إنكلترا، لمصلحة باولو ديبالا ولاوتارو مارتينيز.

وعزّز مارتينيز اسهمه في خوض المباراة الأولى ضد كولومبيا في افتتاح مباريات بلاده في كوبا أميركا، إذ نجح لاعب إنتر الايطالي بتسجيل هدفين (63 و73)، قبل أن يضيف البديل الآخر روبرتو بيريرا الخامس (81).

وفي الثواني الأخيرة سجل خوان باريرا هدفاً شرفياً لنيكاراغوا التي تستعد لخوض الكأس الذهبية في أميركا الوسطى الشهر الجاري، من ركلة جزاء قوية بعد لمسة يد على المدافع نيكولاس أوتامندي (90+1).