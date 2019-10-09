ألمانيا والأرجنتين بث مباشر

موعد مباراة الأرجنتين وألمانيا

البث المباشر لمباراة ألمانيا والأرجنتين انطلاقاً من الساعة 9:45 مساء بتوقيت مكة المكرمة الأحد.

مباراة الأرجنتين وألمانيا ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 1 بتعليق الزميل حفيظ دراجي.

مشاهدة مباراة ألمانيا والأرجنتين في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.

وتوفر الخدمة مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لكافة شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

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