ويخوض المنتخب الويلزي غمار منافسات "اليورو" في المجموعة الأولى رفقة منتخبات تركيا وإيطاليا وسويسرا.
ويتواجه 24 منتخباً على لقب بطولة أمم أوروبا في كرة القدم بدءاً من 11 حزيران/يونيو الجاري، في نسخة مؤجلة من صيف 2020 بسبب فيروس كورونا.
ويخوض المنتخب الويلزي غمار منافسات "اليورو" في المجموعة الأولى رفقة منتخبات تركيا وإيطاليا وسويسرا.
ويتواجه 24 منتخباً على لقب بطولة أمم أوروبا في كرة القدم بدءاً من 11 حزيران/يونيو الجاري، في نسخة مؤجلة من صيف 2020 بسبب فيروس كورونا.
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