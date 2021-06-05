ويخوض المنتخب الويلزي غمار منافسات "اليورو" في المجموعة الأولى رفقة منتخبات تركيا وإيطاليا وسويسرا.

ويتواجه 24 منتخباً على لقب بطولة أمم أوروبا في كرة القدم بدءاً من 11 حزيران/يونيو الجاري، في نسخة مؤجلة من صيف 2020 بسبب فيروس كورونا.

